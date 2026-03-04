Si finge un cliente poi rapina il tassista con un coltello alla gola | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni ha chiamato un taxi fingendosi un cliente e, una volta arrivato a destinazione, ha estratto un coltello a scatto minacciando il tassista e rapinandolo. L’episodio è avvenuto in una zona urbana e l’individuo è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. La polizia ha confermato l’arresto e l’avvio delle indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Dopo la rapina e la segnalazione gli agenti hanno rintracciato il giovane grazie al cellulare con cui aveva prenotato la corsa, arrivando a casa sua. Poi le minacce di morte anche alla polizia. Arrestato 18enne Ha chiamato un taxi fingendosi un normale cliente. Poi, una volta arrivato a destinazione, ha estratto un coltello a scatto. Lo ha puntato al volto del tassista minacciandolo di morte, con l'obiettivo di farsi consegnare l'incasso. Sotto minaccia, l'uomo si è visto costretto a consegnare il denaro contante che aveva con sé: 135 euro. La rapina è avvenuta a Monza nella notte di ieri, martedì 3 marzo. Il protagonista della vicenda è un giovane di 18 anni, cittadino italiano di origine nordafricana.