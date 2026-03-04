A Rimini, un uomo albanese è stato arrestato dopo aver avuto una lite con la fidanzata e averla rapinata. Dopo l’episodio, ha cercato di scappare a bordo della sua auto, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo nel corso della stessa giornata.

A Rimini un cittadino albanese è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata e aver tentato la fuga in auto. L’uomo è stato accusato di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi non consentito. L’episodio si è verificato nella zona Marina Centro, dove la Polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione per una lite tra un uomo e una donna. I fatti: lite, aggressione e rapina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 22:40 di ieri sera, quando una pattuglia della Volante è stata inviata presso un condominio di Marina Centro, a Rimini, dopo la segnalazione di una violenta lite. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Litiga con la fidanzata a Rimini e la rapina, poi tenta la fuga in auto: l'epilogo della vicenda

Taranto, donna in fuga con i figli dal convivente: 29enne irrompe in casa del suocero, l'epilogo della vicendaEseguito a Taranto un arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Litiga con la fidanzata, poi picchia lei e la sorellaDue ragazze sono state portate in ospedale dopo aver dichiarato di essere state picchiate dal fidanzato di una di loro.

Contenuti utili per approfondire Litiga con la fidanzata a Rimini e la....

Temi più discussi: Sanremo 2026, discussione dietro le quinte tra Aka7Even e la fidanzata per colpa di un collega; Evade dai domiciliari per andare al bar, litiga con un cliente e poi picchia un poliziotto mandando in ospedale: 40enne arrestato; Aggredisce un imprenditore poi assale e minaccia di morte i carabinieri: paura a Fondi; Elodie litiga con Andrea Iannone per strada: il retroscena svelato da Diva e Donna.

Sanremo 2026, discussione dietro le quinte tra Aka7Even e la fidanzata per colpa di un collegaSembra che ci sia parecchia tensione tra Aka7Even e la fidanzata Cristina Ferrara, ecco cosa è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo. comingsoon.it

Gazzarra alla stazione di Caluso: esagitato litiga con la fidanzata e brandisce un coltello, bloccato e arrestatoGazzarra all'ora di pranzo di lunedì 16 febbraio 2026 alla stazione ferroviaria di Caluso dopo che un marocchino 20enne, residente in paese, ha litigato con la fidanzata sua coetanea brandendo un colt ... torinotoday.it

In un mondo che corre alle armi, che litiga, che divide… scegliere di far ridere è una scelta seria. L’ironia intelligente non è superficialità. È luce nei giorni bui. Questo messaggio mi ha ricordato perché ho iniziato. E perché non smetterò #goodvibes facebook