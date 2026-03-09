Piacenza chiede legge regionale | fine vita senza attese

A Piacenza, l’associazione Alternativa per Piacenza ha invitato il consiglio comunale a promuovere una legge regionale sul fine vita, sottolineando la necessità di un quadro normativo dedicato. La richiesta si focalizza sull’assenza di attese e su una regolamentazione più chiara per le persone coinvolte in decisioni di fine vita. La proposta è stata presentata ufficialmente al consiglio comunale.

La richiesta di una normativa regionale sul fine vita ha trovato un nuovo slancio a Piacenza, dove l'associazione Alternativa per Piacenza ha sollecitato il consiglio comunale a spingere per una legge specifica. L'iniziativa, promossa dai consiglieri Luigi Rabuffi e Stefano Cugini insieme ai rappresentanti Michele Rizzitiello e Vanda Campregher di Alleanza Verdi e Sinistra, mira a trasformare la sentenza 204 della Corte Costituzionale in una realtà operativa immediata. Il cuore della proposta risiede nella necessità di evitare che la politica giochi sulla sofferenza dei cittadini, garantendo invece tempi certi e procedure chiare vive condizioni di dolore intollerabile.