Fine vita quarto caso in Toscana | dopo 9 mesi di attese è morta Mariasole
Una donna di 63 anni, affetta da una forma grave di parkinsonismo degenerativo e completamente dipendente dall’assistenza, è deceduta il 4 maggio nella sua abitazione in Toscana. Dopo aver atteso circa nove mesi, ha deciso di assumere un farmaco letale, che aveva ricevuto dal Servizio sanitario regionale. Si tratta del quarto caso di fine vita in questa regione in cui si è verificata una morte assistita di questo tipo.
“Mariasole”, 63enne toscana con parkinsonismo degenerativo grave e totalmente dipendente da assistenza, è morta il 4 maggio nella propria casa dopo essersi autosomministrata un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario regionale.Per ottenere l’accesso al suicidio medicalmente assistito ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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