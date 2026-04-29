In Lombardia, si è verificato il primo caso di suicidio assistito, con la morte di una donna che ha deciso di mettere fine alla propria vita attraverso l’uso di un farmaco somministrato con l’assistenza di un medico. La sorella della donna ha raccontato i momenti prima dell’evento, ricordando le parole di Serena, che ha chiesto conferma sulla validità del procedimento. È il primo episodio del genere nella regione, in un contesto legale in cui la pratica è stata recentemente ammessa.

“Dottore, siamo sicuri che funzioni? Non è che fra qualche giorno mi risveglio?”. Sono le parole che Serena ha rivolto al medico pochi secondi prima di autosomministrarsi il farmaco: è stata il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Lombardia. A raccontarlo è Nicoletta, sua sorella, a margine della conferenza stampa dell’ Associazione Luca Coscioni in piazza XXV aprile a Milano. Serena era affetta da sclerosi da trent’anni. Negli ultimi dieci aveva perso l’uso delle funzioni motorie. “Conservava la facoltà della parola, ma per il resto non aveva più alcuna autonomia – ha spiegato Nicoletta – Se avesse voluto piangere, non c’era nessuno ad asciugarle le lacrime”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fine vita, Serena è il primo caso di suicidio assistito in Lombardia: il racconto della sorella

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