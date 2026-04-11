Durante lo scorso autunno in Lombardia si è verificato il secondo caso di suicidio assistito nella regione, avvenuto nella provincia di Bergamo. Con questo episodio, il numero totale di casi documentati in Italia sale a quattordici. La vicenda si aggiunge a un quadro più ampio di eventi relativi al fine vita nel Paese.

Un secondo caso di suicidio assistito si è verificato in Lombardia durante l’autunno scorso, nella zona della Bergamasca, portando il totale dei casi documentati in Italia a quattordici. La notizia, finora protetta dalla volontà della famiglia, è stata resa pubblica dall’associazione Luca Coscioni, che sta gestendo le richieste di dieci persone su tutto il territorio nazionale e monitora tre pazienti lombardi che cercano supporto tramite il Servizio Sanitario per il fine vita. Differenze procedurali tra i casi clinici in Lombardia. L’evento avvenuto nell’area bergamasca presenta dettagli operativi che lo distinguono dal primo caso registrato nella regione, quello di una donna di 50 anni residente a Milano affetta da sclerosi multipla progressiva, avvenuto a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine vita in Lombardia: emerge il secondo caso di suicidio assistito

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Anche in Liguria parte la mobilitazione dell’Associazione Luca Coscioni contro la proposta di legge sul fine vita sostenuta dal Governo. Banchetti e iniziative fino al 19 aprile, con un appuntamento già fissato nel cuore di Genova per raccogliere firme e informa - facebook.com facebook

#AutoElettriche: perché valgono il 18% in più delle termiche anche dopo la demolizione. Lo studio Wastetide svela il tesoro nascosto nelle BEV: metalli preziosi e batterie trasformano i veicoli a fine vita in una risorsa strategica per l'Europa x.com