Domenica di maltempo sull' Abruzzo | allerta gialla per temporali le previsioni
Domenica 10 maggio, l'Abruzzo si trova sotto l'effetto di maltempo con una situazione di allerta gialla annunciata dal Centro funzionale locale. Sono previste precipitazioni temporalesche che interesseranno la regione, secondo le comunicazioni ufficiali. La condizione atmosferica ha portato alla diffusione di avvisi di rischio temporali, senza altre indicazioni di criticità oltre all’allerta già segnalata. La giornata si presenta quindi caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse.
Torna il maltempo, nella giornata di domenica 10 maggio, sull'Abruzzo. Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica infatti che è prevista allerta gialla per rischio temporali. Secondo i meterologi di 3bmeteo, a Chieti, nella giornata di domenica, ci saranno nubi in progressivo aumento con deboli.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Maltempo - Abruzzo, tornano temporali e neve
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