Secondo quanto riportato dal Financial Times, Eric Trump si trovava in Cina insieme al padre mentre una delle sue società cercava di stabilire accordi con le autorità di Pechino. La presenza del membro della famiglia Trump in Asia si verifica in un momento in cui si apre un nuovo fronte di potenziali conflitti di interessi per la famiglia e l’amministrazione. La vicenda riguarda inoltre le attività commerciali e le relazioni tra le imprese della famiglia e il governo cinese.

Un nuovo conflitto di interessi per la famiglia e l’amministrazione Trump. Eric, terzogenito del presidente degli Stati Uniti, è impegnato con il padre nella visita di Stato a Pechino mentre una società a lui collegata sta valutando un accordo con un produttore cinese di microchip che, nelle valutazioni dei parlamentari americani, sarebbe connesso al Partito comunista cinese. Lo riporta il Financial Times. La società fintech in questione, Alt5 Sigma, ha sede a Las Vegas e legami finanziari connessi al settore delle criptovalute della famiglia Trump (la World Liberty Financial): ha firmato il mese scorso un memorandum d’intesa con Nano Labs per la costruzione di data center negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Financial Times: “Eric Trump con il padre in Cina mentre una sua società cerca accordi con Pechino”

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