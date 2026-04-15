Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'Iran avrebbe utilizzato un satellite di origine cinese per condurre attività di sorveglianza e colpire le basi militari statunitensi presenti nel Medio Oriente durante il conflitto in corso. La notizia è stata smentita da Pechino, che ha dichiarato che il satellite non è stato impiegato per scopi militari o offensivi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su questa presunta operazione.

L'Iran avrebbe usato un satellite spia cinese per colpire le basi militari Usa in tutto il Medio Oriente durante la guerra. Lo riferisce il Financial Times che ha consultato documenti militari iraniani trapelati. La Cina smentisce. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri, le notizie dei media che 'accusano Pechino di fornire supporto militare all'Iran sono interamente fabbricate'. L'Ap intanto fa sapere che Washington e Teheran avrebbero raggiunto 'un accordo di principio' per prorogare il cessate il fuoco prima della scadenza del 21 aprile e dare ulteriore tempo ai negoziati "La Svizzera si è offerta di ospitare colloqui Usa-Iran e Israele-Libano" La Svizzera si è offerta di ospitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran e tra Israele e Libano, ha dichiarato un alto funzionario svizzero ad Haaretz.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Financial Times: "L'Iran usò un satellite cinese per colpire le basi Usa". Pechino smentisce

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