L’aiuto della Cina all’Iran per attaccare le basi Usa la scoperta del Financial Times | così i satelliti di Pechino guidavano i missili dei Pasdaran

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Teheran avrebbe utilizzato un satellite cinese per monitorare e colpire le basi militari americane nella regione. I satelliti di Pechino avrebbero fornito informazioni che hanno consentito ai Pasdaran di guidare i missili contro obiettivi strategici. La notizia rivela un livello di collaborazione tra Cina e Iran in operazioni di sorveglianza e attacco contro le forze statunitensi in Medio Oriente.

Teheran ha usato un satellite cinese per sorvegliare e colpire le installazioni militari americane in Medio Oriente. La rivelazione arriva dal Financial Times, che ha ottenuto documenti militari iraniani dai quali emerge come i Guardiani della Rivoluzione abbiano acquisito alla fine del 2024 il dispositivo TEE-01B, lanciato nello spazio dalla società cinese Earth Eye Co. Un acquisto che ha cambiato radicalmente le capacità di intelligence dei Pasdaran, garantendo immagini ad alta risoluzione, superiori a quelle del satellite iraniano Noor-3 già in dotazione. Come funzionava la rete di spionaggio satellitare cinese. Oltre al satellite, i Guardiani della Rivoluzione hanno avuto accesso alle stazioni terrestri commerciali di Emposat, azienda con sede a Pechino specializzata nel controllo e nella gestione dei flussi di dati satellitari.🔗 Leggi su Open.online

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L'Iran ha usato tecnologia satellitare acquisita dalla Cina per colpire obiettivi Usa in tutto il Medio Oriente. È quanto rivela il Financial Times che ha ottenuto «documenti militari iraniani» che mostrano che un satellite è stato acquistato alla fine del 2024 dopo ch - facebook.com facebook

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