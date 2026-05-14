Finali nazionali Axore Macerata il cammino si ferma ai sedicesimi

La squadra di Macerata si è fermata ai sedicesimi di finale nel campionato nazionale under 19 di volley maschile. La loro esperienza si conclude in questa fase della competizione, senza proseguire oltre. La partita di eliminazione diretta ha segnato la fine del percorso per i giovani atleti, che avevano raggiunto questa fase dopo aver superato le qualificazioni.

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Finisce ai sedicesimi il cammino della Axore Macerata nel campionato nazionale under 19 di volley maschile. La squadra di coach Giannini è stata sconfitta da Castellana Grotte, battuta nei gironi di qualificazione, al tie break (22-25, 25-12, 25-21, 19-25, 14-16) al termine di una partita molto combattuta. È stata una gara in cui c’è stato tanto equilibrio e una simile partita non poteva che terminare al tie break dove i maceratesi hanno fallito un paio di occasioni e gli avversari sono stati abili ad approfittarne. "La partecipazione alla fase finale – commenta coach Romano Giannini – lascia l’importante consapevolezza di confrontarsi con realtà di primo piano, alcune delle quali vantano sulle spalle molte manifestazioni simili.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finali nazionali. Axore Macerata, il cammino si ferma ai sedicesimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley, l’Axore Pallavolo Macerata alle finali nazionali under 19. "Orgogliosi del risultato»"Portare Macerata alle finali nazionali under 19 è motivo di responsabilità e di soddisfazione per tutti". Finali nazionali under 19 di volley maschile. L’Axore Macerata parte col botto: due vittorieParte con due vittorie il cammino della Pallavolo Macerata, targata Axore, nella fase iniziale del campionato nazionale under 19. Temi più discussi: Axore Under 19 a caccia dello scudetto, Tittarelli: Risultato storico; U19 MO.RE VOLLEY PRONTA PER LE FINALI NAZIONALI A PARMA E PIACENZA; Finali nazionali under 19 di volley maschile. L’Axore Macerata parte col botto: due vittorie; Finali nazionali under 19 di volley maschile L’Axore Macerata parte col botto | due vittorie. Finali nazionali under 19 di volley maschile. L’Axore Macerata parte col botto: due vittorieParte con due vittorie il cammino della Pallavolo Macerata, targata Axore, nella fase iniziale del campionato nazionale under ... sport.quotidiano.net Finali nazionali under 19. Pallavolo Macerata all’esordio. I ragazzi daranno battaglia»Coach Giannini sulle partite in programma in Emilia. Oggi sfide con Montecchio. e con Castellana Grotte. msn.com