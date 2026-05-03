Volley l’Axore Pallavolo Macerata alle finali nazionali under 19 Orgogliosi del risultato

L'Axore Pallavolo Macerata ha raggiunto le finali nazionali under 19, un risultato che viene considerato sia una responsabilità che una soddisfazione per la società e i suoi rappresentanti. La squadra ha ottenuto il passaggio alle fasi finali del campionato giovanile, portando così la città tra le migliori in Italia in questa categoria. La partecipazione alle finali rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita del settore giovanile del club.

"Portare Macerata alle finali nazionali under 19 è motivo di responsabilità e di soddisfazione per tutti". È quanto dice il presidente Gianluca Tittarelli sull’impegno che la squadra Axore Pallavolo Macerata under19 vivrà tra Parma e Piacenza a partire dall’11 maggio. "Arrivare alle Finali nazionali per la prima volta rappresenta qualcosa di storico per noi. È il frutto di un percorso costruito con attenzione, programmazione e tanto lavoro. Non è un punto di arrivo, ma di partenza che certifica la bontà del progetto". Un cammino praticamente perfetto. "Sì, i ragazzi hanno fatto un percorso netto, dimostrando sul campo tutto il loro valore. La vittoria della fase regionale è arrivata con merito, contro Fano e altri avversari importanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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