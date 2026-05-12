In vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Cristian Chivu ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dell'incontro. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di mantenere umiltà e l’atteggiamento corretto, affermando che la squadra si è guadagnata l'accesso alla finale. La partita si giocherà nei prossimi giorni, mettendo in palio un titolo che entrambe le squadre cercano di conquistare.

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© Calcionews24.com - Chivu non ha dubbi: «Dobbiamo essere umili, avere l’atteggiamento giusto. Ci siamo meritati di arrivare in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla»

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? Sergio Barila, agente del Pepo #Martinez, a @FcInterNewsit: Mai avuto dubbi, se lo merita. Ha lavorato in silenzio rispettando le scelte di Chivu e ora giocherà una finale. Futuro? È tempo di aiutare i nerazzurri a vincere titoli, non di parlare del suo futuro x.com

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