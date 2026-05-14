Filler alle labbra a vent’anni | Ecco perché dire di no

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più giovani italiane si sottopongono a trattamenti di riempimento delle labbra, spesso già a vent’anni. La pratica è diventata comune tra le ventenni, alimentata dalla diffusione di immagini sui social e dalla pressione di conformarsi a certi canoni estetici. In alcuni casi, si tratta di interventi eseguiti senza un consulto approfondito o senza considerare eventuali rischi. La tendenza si inserisce in un fenomeno più ampio di desiderio di perfezione e di ricerca di approvazione esterna.

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Una vera e propria ossessione, quella per il filler alle labbra, che dilaga anche fra le giovanissime italiane. Saranno i filtri sui social o le immagini di creator e influencer, ma il risultato è che “ sempre più under 20 con labbra che non hanno assolutamente bisogno di essere ritoccate chiedono il filler. Ma bisogna avere il coraggio di dire di no: a questa età tutto quello che viene fatto è esagerato. E, soprattutto, iniziare a vent’anni porta ad una destrutturazione dei tessuti, per cui probabilmente le labbra invecchieranno molto prima e peggio”. Non fa sconti il presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime) Emanuele Bartoletti, parlando con LaSalute di LaPresse alla vigilia del 47. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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