I prodotti volumizzanti per le labbra, come balm e lipgloss rimpolpanti, sono tra i più pratici da portare in borsa e si possono applicare più volte durante la giornata. Questi cosmetici, che promettono un effetto rimpolpante simile a quello di un filler, non causano dolore né fastidi e sono scelti da chi desidera un risultato immediato e semplice da ottenere.

Certo, i filler labbra sono un valido aiuto - e io ne sono la prima fan - ma non per tutti potrebbe essere la soluzione ideale o quella voluta. Non solo per una chiusura nei confronti della medicina estetica, ma anche per una questione di costi o di libera scelta. Ed è proprio qui che entrano in gioco i lip balm e i lucidalabbra volumizzanti e rimpolpanti. Prodotti versatili, pensati per rispondere a esigenze diverse: da utilizzare quotidianamente come trattamento progressivo oppure all’occorrenza, per un effetto plumping immediato. Come funzionano i balm e i lucidalabbra rimpolpanti e volumizzanti Che si tratti di un effetto istantaneo o di un’azione più a lungo termine, tutto parte dagli ingredienti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Volumizzante labbra, i migliori balm e lipgloss rimpolpanti a effetto filler

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