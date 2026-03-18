Negli anni Novanta, durante il liceo, una ragazza ricorda di aver detestato le sue labbra voluminose, che considerava troppo grandi e simili a quelle di alcune soubrette televisive. Osserva che le sue labbra sono carnose, turgide e ben idratate, ma chiarisce che il segreto non risiede in un filler. La narrazione si concentra su un ricordo personale legato all’aspetto delle labbra in quel periodo.

Negli anni del liceo, verso la fine degli Anni 90, odiavo avere le labbra voluminose. Pensavo fossero troppo grandi e che somigliassero ai canotti di certe soubrette in TV. Ovviamente non era così, le mie sono naturali e oggi la differenza la percepisco, ma da ragazzina non ero in grado di fare questa distinzione. Poi, nel tempo, non solo ho imparato ad apprezzare le mie labbra piene e anzi, sono ben felice del regalo che madre natura mi ha fatto senza dover ricorrere alle punturine. Eppure quante hanno capitolato sotto la pressione della moda e sono corse a fare i filler per dare alle labbra un aspetto più pieno e voluminoso? Sarei stata una di loro o avrei preferito strade alternative per rendere le labbra voluminose in modo naturale? Sia chiaro, è possibile anche con i filler, ma non sempre si ha un buon rapporto con gli aghi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Labbra carnose, turgide e idratate. E il segreto non è un filler

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