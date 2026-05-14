L'ex calciatore del Milan ha commentato la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City, che sarà trasmessa il 16 maggio con il suo commento tecnico. Nel frattempo, ha analizzato la situazione del club rossonero, evidenziando una mancanza di unità e la necessità di trovare un compromesso. Galli ha anche espresso il suo pensiero sul ritiro, sostenendo che sarebbe utile senza l’uso dei cellulari.

Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Chivu, debutto da sogno all’Inter: mai nessuno prima di lui aveva centrato il Double al primo anno! Così ha reagito dopo il fischio finale Allegri si è stufato, ora valuta l’addio al Milan per la Nazionale! La rottura con Ibrahimovic anche per “colpa” di Cassano Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti»

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