Il Milan attraversa un momento difficile e la situazione ha portato Filippo Galli, ex difensore e dirigente del club, a commentare in un’intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport'. Galli ha sottolineato come la responsabilità della squadra sia di tutti i membri del club e ha aggiunto che restare in silenzio o non agire rende complici di una fase complicata per il team.

Filippo Galli, ex difensore e dirigente del Milan, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva concessa al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Sul Milan di Massimiliano Allegri che ha il destino Champions nelle sue mani: «La cosa importante è che i giocatori ritrovino l'unità. La squadra mi sembra priva di energia, scollegata, e questo incide sulle prestazioni. Il momento di rottura è arrivato con la sconfitta contro la Lazio: lì si pensava di poter lottare con l'Inter per lo Scudetto e, invece, c’è stato un crollo». Milan, Filippo Galli: "Ritiro? Se ognuno sta in camera sua col cellulare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Filippo Galli: “Milan, responsabilità di tutti. Se si resta, si è complici di una situazione che non va”

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