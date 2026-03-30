Filippo Galli sale in cattedra | l’ex difensore del Milan terrà una lezione all’Università di Udine

Filippo Galli, ex difensore del Milan, terrà una lezione presso l'Università di Udine. L'evento si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di studenti e docenti interessati a conoscere aspetti legati alla sua carriera sportiva. La lezione si inserisce nel calendario delle attività accademiche e sarà aperta al pubblico.

Dalla difesa del Milan all’aula universitaria. Oggi, lunedì 30 marzo, Filippo Galli terrà una lezione all’Università di Udine dal titolo “Leadership e stili di gestione dei gruppi di lavoro”. L’incontro rientra nella seconda edizione del corso per direttore sportivo dell’Ateneo, accreditato dalla FIGC. Un appuntamento che unisce esperienza sul campo e competenze manageriali, perfettamente in linea con il percorso professionale intrapreso dall’ex difensore rossonero dopo il ritiro. Cresciuto nel vivaio del Milan, Galli conquista una maglia da titolare nella stagione 198384, dopo il prestito al Pescara. Al fianco di Franco Baresi diventa un punto fermo della retroguardia e vive da protagonista il primo Scudetto dell’era Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Filippo Galli sale in cattedra: l’ex difensore del Milan terrà una lezione all’Università di Udine Articoli correlati All'università lezione di leadership con Filippo Galli, ex difensore del MilanGalli, ex difensore del AC Milan negli anni Ottanta e Novanta e oggi responsabile dell’area metodologica del Parma Calcio, porterà la propria... A lezione di sicurezza stradale. Sale in cattedra a Meda l’atleta paralimpico OssolaMeda si prepara ad accogliere, mercoledì 21, un appuntamento di grande rilievo dedicato alla sicurezza sulle strade. Contenuti e approfondimenti su Filippo Galli Temi più discussi: Filippo Galli | Così è nato il Milan di Berlusconi Vietò i dolci e dimostrò a Rummenigge di avere ragione; All' università lezione di leadership con Filippo Galli ex difensore del Milan; Galli su Sacchi | Scelta clamorosamente felice di Berlusconi poi il retroscena su Van Basten; Milan | Galli riavvolge il nastro. Filippo Galli, 'Il mio calcio eretico'(di Francesca Cozzi) FILIPPO GALLI, 'IL MIO CALCIO ERETICO' (Piemme Edizioni, pag.160, euro 18,90) Un manifesto di un nuovo modo di intendere il calcio, rivoluzionario tanto da essere definito ... ansa.it Filippo Galli Eretico? Educo giovani a un calcio diverso/ Io all’Under 23? Mi piacerebbe. Donnarumma…Filippo Galli e il suo calcio eretico: l'ex difensore del Milan educa i giovani a un calcio diverso e apre alla guida dell'Under 23: Mi piacerebbe sperimentare il mio approccio Ha portato nel ... ilsussidiario.net Oggi nel blog dell'amico Filippo Galli vi raccontiamo di un talento pazzesco quanto praticamente sconosciuto fuori dai confini della sua Romania. ... Uno che il REAL MADRID fece di tutto per portarlo al Santiago Bernabeu... - facebook.com facebook Il mio articolo per Filippo Galli x.com