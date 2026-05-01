Filippine scontri manifestanti-polizia a Manila nella marcia del 1° maggio

A Manila, oggi, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante la tradizionale marcia del 1° maggio. La manifestazione si è svolta nei pressi dell’Ambasciata degli Stati Uniti, dove tensioni tra le parti hanno portato a scontri diretti. La situazione ha richiamato l’attenzione sull’evento, che ha coinvolto diverse decine di partecipanti e agenti di polizia. Non sono stati riportati dettagli su feriti o arresti.

Alta tensione nella marcia del 1° maggio a Manila, capitale delle Filippine, tra manifestanti e polizia nei pressi dell’Ambasciata degli Stati Uniti. Un gruppo sindacale di sinistra, il Kilusang Mayo Uno, ha sfilato con un’enorme effigie di un mostro a tre teste raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr., il più antico alleato di Washington in Asia. La giornata è diventata festa nazionale nel Paese nel 1908.c Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, scontri manifestanti-polizia a Manila nella marcia del 1° maggio Notizie correlate Il senato argentino approva la riforma del lavoro, scontri tra manifestanti e polizia Il progetto di legge di “modernizzazione del lavoro” del presidente ultraliberista, che secondo i sindacati alimenterà la precarietà, passerà ora... I violenti scontri fra polizia e manifestanti antigovernativi a TiranaMigliaia di persone hanno protestato per chiedere le dimissioni del governo albanese, coinvolto in uno scandalo di corruzione Martedì sera a Tirana,...