Filippa ha sempre mantenuto un forte legame con la famiglia e la natura, elementi che fanno parte della sua storia personale. La cura per sé stessa rappresenta un aspetto importante della sua quotidianità, e questa attenzione si riflette nelle sue scelte di vita e nelle sue abitudini. La sua relazione con queste tematiche è stata al centro di alcuni interventi pubblici e di iniziative personali.

La famiglia, il legame profondo con la natura che si intreccia con la sua storia personale. La cura per se stessi. Filippa Lagerback, rispondendo alle domande dei follower attraverso i social, ha raccontato qualcosa di sé. La colonna di “Che tempo che fa", nata in Svezia e lombarda d’adozione, ha parlato della scelta di vivere a Varese (dove si è anche sposata nel 2016 con Daniele Bossari), nonostante i suoi impegni lavorativi si concentrino su Milano: “Lo rifarei assolutamente – ha spiegato –. Il verde, il lago, le passeggiate (con il fido cocker spaniel Whisky ndr), il bosco, il silenzio, la bellezza. Vivo con meno che diventa di più”. Un posto speciale nel cuore di Filippa lo occupa anche l’Umbria: “Amo tornare nel nostro nido umbro, dove è nata Stella e dove ogni anno rinasciamo”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Filippa Giordano - Amado Mio

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