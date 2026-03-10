Lipari sorpresa a Marina Corta | la delfina Filippa nuota con il suo nuovo cucciolo

A Marina Corta, a Lipari, è stato avvistato un delfino di nome Filippa mentre nuotava insieme al suo nuovo cucciolo. L'episodio si è verificato durante una giornata dedicata alle donne, attirando l’attenzione dei presenti che hanno assistito a questo incontro naturale e spontaneo nel mare dell’isola. La scena ha suscitato curiosità tra chi si trovava sul posto.

L’avvistamento nel giorno della Festa della donna: la femmina di tursiope, monitorata da anni dalla Filicudi Wildlife Conservation, è stata fotografata con il piccolo Bernardino, il sesto nato dal 2005 Un incontro inaspettato ha catturato l’attenzione di chi si trovava a Marina Corta, a Lipari, proprio nella giornata dedicata alle donne. Tra il lento movimento delle barche nel porto e il rumore dell’acqua che sfiora le banchine, una delfina è comparsa improvvisamente accompagnata dal suo cucciolo. I due nuotavano affiancati, con movimenti sincronizzati, regalando ai presenti un’immagine di grande delicatezza. L’apparizione ha attirato gli sguardi di chi si trovava sul lungomare: per qualche istante il porto si è trasformato in un piccolo osservatorio naturale, dove la scena è stata seguita con curiosità e stupore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Kate Middleton festeggia il suo compleanno e la famiglia si allarga con un nuovo cucciolo Springsteen (a sorpresa) sul palco a Minneapolis contro l’Ice: il boss suona il suo nuovo brano con la scritta «Arrest the President» sulla chitarra – Il videoIl giorno dopo aver rilasciato la canzone Streets of Minneapolis contro il «terrore di Stato» dell’Ice, Bruce Springsteen è salito sul palco a... Approfondimenti e contenuti su Marina Corta Argomenti discussi: Lipari, sorpresa a Marina Corta: la delfina Filippa nuota con il suo nuovo cucciolo; La passeggiata dei delfini davanti alla piazzetta di Marina Corta a Lipari. Delfino con i cuccioli avvistato nel porto di Marina Corta a Lipari. Già segnalato nel 2005 a FilicudiMamma delfino e il suo cucciolo sono stati avvistati dal team di Filicudi wildlife conservation nei pressi del porto di Marina Corta a Lipari. Si tratta, come evidenziano dall'associazione, di una fem ... msn.com