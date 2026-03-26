Marcella Filippa alle Oblate con La riparazione Donne che rammendano il mondo

Il 26 marzo 2026 si è svolto presso le Oblate un evento dedicato alla scrittrice e attivista, incentrato sui temi della cura, della memoria e della ricostruzione. L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno ascoltato un intervento sulla sua opera intitolata

Firenze, 26 marzo 2026 — Un incontro dedicato al valore della cura, della memoria e della ricostruzione quello proposto da "IDENTITIES. Leggere il contemporaneo", in programma domani alle ore 18,30, nella sala storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate. Protagonista il libro firmato da Marcella Filippa "La riparazione. Donne che rammendano il mondo", pubblicato da Lindau. L’iniziativa si inserisce nel cartellone promosso dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva e porterà al centro dell’attenzione un volume che, già dal titolo, richiama un gesto antico e insieme attualissimo: quello del rammendo, assunto come immagine civile e politica della capacità di ricucire ferite individuali e collettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marcella Filippa alle Oblate con "La riparazione. Donne che rammendano il mondo" Articoli correlati Leggi anche: La giovane regista Marcella Stagno ritorna alle sue origini con il corto “Ballafia”, tra malocchio e ballo dei giganti Toy Lab alle Maioliche: il laboratorio di riparazione che torna a far sorridere i giocattoliSabato 10 e domenica 11 gennaio al Centro Le Maioliche arriva un weekend speciale in cui i giocattoli tornano a sorridere.