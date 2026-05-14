Filippa Lagerback ha raccontato di vivere a Varese con meno di quanto aveva in passato, sottolineando come, senza la presenza della madre, molte cose siano cambiate nella sua vita. Nonostante le trasformazioni, ha mantenuto un forte legame con la famiglia e con la natura, elementi che definiscono la sua quotidianità. La sua attenzione alla cura di sé si integra con questa relazione continua con le radici e le persone care.

Varese – La famiglia, il legame profondo con la natura che si intreccia con la sua storia personale. La cura per se stessi. Filippa Lagerback, rispondendo alle domande dei follower attraverso i social, ha raccontato qualcosa di sé. La colonna di “ Che tempo che fa", nata in Svezia e lombarda d’adozione, ha parlato della scelta di vivere a Varese (dove si è anche sposata con Daniele Bossari), nonostante i suoi impegni lavorativi si concentrino su Milano: “Lo rifarei assolutamente – ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram –. Il verde, il lago, le passeggiate (con il fido cocker spaniel Whisky ndr), il bosco, il silenzio, la bellezza. Vivo con meno che diventa di più”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Filippa Lagerback: Milano? A Varese vivo con meno che diventa di più. Senza mamma Margaretha sono cambiate tante cose, ma lei è sempre con me

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Irama: «Sono innamorato, vivo con due pappagalli, brontolo sempre e senza musica non esisterei. La mia paura più grande? Non lasciare niente»Questa intervista a Irama è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026.

Leggi anche: Oh che succede sotto le lenzuola: italiani più sciolti, ma sempre con giudizio (più o meno)

Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Sofia Goggia e Federica Pellegrini | Video; Che tempo che fa oggi domenica 10 maggio, ospiti di Fabio Fazio e anticipazioni; Goggia, Pellegrini e Giorgia: a Che tempo che fa una serata da campioni. Ospiti e anticipazioni; Gli ospiti e i tempi di Che tempo che fa, stasera 10 maggio? Eccoli tutti, tra sport, attualità, spettacolo, scienza.

Morta la madre di Filippa Lagerback, l’annuncio di Fabio Fazio a Che Tempo Che FaLa prima puntata del nuovo anno di Che Tempo Che Fa si apre con una notizia tra le più tristi. Nella tradizionale anteprima che anticipa la trasmissione, era assente Filippa Lagerback. La mancanza ... dilei.it

Che tempo che fa e la frecciatina di Filippa Lagerback a Fabio FazioDifficile immaginare un Che tempo che fa senza Filippa Lagerback seduta in prima fila ad annunciare gli ospiti che via via si avvicendano alla scrivania di Fabio Fazio, anche se il dubbio che ... vanityfair.it