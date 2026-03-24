Negli ultimi venticinque anni, sono stati condotti studi che analizzano i comportamenti sessuali degli italiani, evidenziando un cambiamento nel modo di vivere la sfera intima. I risultati mostrano un aumento della libertà e dell'apertura tra le persone, accompagnata tuttavia da una presenza di giudizio e di atteggiamenti più cauti rispetto a quanto accadeva in passato.

Oh via, ragazzi, qui la faccenda s’è fatta interessante davvero. Pare che, rispetto a venticinque anni fa, l’italiano medio s’è dato una bella svegliata anche tra le lenzuola. Altro che timidi e impacciati: ora si sperimenta, si prova, si cambia. ma senza fare proprio i bischeri del tutto. Secondo un’indagine recente, c’è stato un bel boom dei rapporti a tre (o anche più, via, non stiamo a contà): le donne son passate da praticamente zero a una discreta percentuale, mentre gli uomini. beh, loro un po’ più avanti già c’erano, e ora son decollati proprio. Ma attenzione, perché sotto sotto l’italiano resta sempre un tipo affezionato: più dell’80% preferisce stare con la solita persona, quella fidata, quella che sa già dove mettere le mani senza troppi discorsi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh che succede sotto le lenzuola: italiani più sciolti, ma sempre con giudizio (più o meno)

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