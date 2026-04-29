Alla vigilia di un concerto atteso, l’artista rivela aspetti della sua vita privata e professionale in modo diretto. Racconta di vivere con due pappagalli, di essere innamorato e di come la musica sia fondamentale per lui. Parla anche delle sue paure, tra cui quella di non lasciare nulla di sé. In questa intervista si svela senza filtri, toccando temi legati all’adolescenza difficile e all’amore attuale.

Questa intervista a Irama è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. È d’accordo? «Sono sempre paranoico, anche se crescendo sono diventato più brontolone». Cosa la fa brontolare? «Brontolo sempre. Tutto mi fa arrabbiare. Perché ho le mie idee – che non vuol dire che siano giuste – ma sono le mie. E spesso vanno in contrasto con quello che ho intorno, con quello che funziona. Quindi soffro, perché anche i miei gusti vanno contro quello che va». Vive sempre di notte e dorme di giorno? «Sono cambiate le responsabilità e lo stile di vita. Anche per cose molto concrete: ho duecpappagalli, Eraclito e Talia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irama: «Sono innamorato, vivo con due pappagalli, brontolo sempre e senza musica non esisterei. La mia paura più grande? Non lasciare niente»

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Irama: «Sono innamorato. Una relazione deve aggiungere, non completare. Sul palco sono me stesso, ma quello che mi fa paura è non lasciare niente. E più passa il tempo, più mi sento vicino agli animali»Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Irama: Sono innamorato. Una relazione deve aggiungere, non completare. Sul palco sono me stesso, ma quello che mi fa paura è non lasciare niente. E più passa il tempo, più mi sento vicino agli animali.

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