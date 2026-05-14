’Fili Resistenti’ tra i banchi La Repubblica in un logo

È iniziata la terza edizione di ‘Fili Resistenti’, un progetto educativo che coinvolge insegnanti, studenti e istituzioni storiche. L’obiettivo è ripercorrere la storia della Liberazione e preparare le nuove generazioni a ricordare l’anniversario dell’80° della proclamazione della Repubblica Italiana. L’iniziativa si svolge tra i banchi di scuola e si propone di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui