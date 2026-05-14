’Fili Resistenti’ tra i banchi La Repubblica in un logo
È iniziata la terza edizione di ‘Fili Resistenti’, un progetto educativo che coinvolge insegnanti, studenti e istituzioni storiche. L’obiettivo è ripercorrere la storia della Liberazione e preparare le nuove generazioni a ricordare l’anniversario dell’80° della proclamazione della Repubblica Italiana. L’iniziativa si svolge tra i banchi di scuola e si propone di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.
La memoria della Resistenza si fa futuro tra i banchi di scuola. Giunge alla terza edizione ‘ Fili Resistenti ’, progetto educativo che unisce docenti, alunni e istituzioni storiche per rileggere la Liberazione e, quest’anno, celebrare l’imminente 80° anniversario della Repubblica Italiana. Grazie alla sinergia tra l’Ufficio scolastico territoriale, l’Istituto storico della Resistenza apuana (Isra), l’Anpi e il Centro Icaro, il progetto ha coinvolto 5 Istituti comprensivi (Ferrari, Cocchi, Moratti-Bonomi, Baracchini). Gli alunni di Filattiera, Arpiola, Licciana, Tresana, Casola e Monzone hanno intrapreso percorsi didattici specifici, radicati nei propri territori, trasformando la storia locale in un patrimonio di idee ed esperienze condivise.🔗 Leggi su Lanazione.it
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