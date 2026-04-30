Passeggiate resistenti verso la Malga Lunga una giornata tra sentieri partigiani

Sabato 9 maggio si svolge l’evento “Passeggiate resistenti verso la Malga Lunga”, un’iniziativa che coinvolge diciotto diversi percorsi. L’obiettivo è raggiungere insieme il sito che rappresenta un punto di riferimento per la lotta partigiana nella provincia di Bergamo. L’evento è promosso dal Comitato Provinciale dell’Anpi e dalle sezioni locali, con l’intento di ricordare momenti storici legati alla Resistenza.

Diciotto cammini, un’unica destinazione: il luogo simbolo della lotta partigiana bergamasca. Sabato 9 maggio torna l’appuntamento con le “Passeggiate resistenti verso la Malga Lunga”, iniziativa organizzata dal Comitato Provinciale Anpi di Bergamo con le sezioni locali. I percorsi, con durate da una a oltre sette ore, attraversano i luoghi della lotta partigiana, mantenendo viva la memoria di chi ha contribuito alla conquista della libertà. “Giunge alla quarta edizione l’iniziativa delle Passeggiate Resistenti verso la Malga Lunga, il museo rifugio della Resistenza bergamasca- afferma il presidente dell’Anpi bergamasca, Mauro Magistrati -. Anche quest’anno, dai 18 punti di ritrovo partiranno gruppi di camminatrici e camminatori, ciascuno accompagnato da una Sezione Anpi del territorio provinciale che ha adottato un sentiero.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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