Fili del tempo ad Alzano l’incontro su Le crociate tra mito e storia

A Alzano si è svolto un incontro della rassegna Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università di Bergamo. L’evento si è concentrato sul tema delle crociate, analizzando il loro ruolo tra mito e storia. La discussione ha coinvolto studiosi e appassionati interessati a esplorare le diverse interpretazioni di questo periodo storico. La manifestazione continua con altri appuntamenti dedicati alla storia antica.

Continuano gli incontri della rassegna storica Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. Giovedì 12 marzo, alle 20.30, alla Sala consiliare in via Giuseppe Mazzini 69 ad Alzano Lombardo, è ospite Antonio Musarra della Sapienza Università di Roma che condurrà la serata “Le crociate tra mito e storia”. L’appuntamento con Antonio Musarra invita il pubblico a un viaggio affascinante nel periodo delle crociate, restituendone la complessità politica, sociale e culturale. Attraverso la voce di uno dei maggiori studiosi italiani del Medioevo, l’incontro diventa un’occasione per rileggere un fenomeno che, tra XI e XIII secolo, segnò profondamente l’immaginario e la storia dell’Europa cristiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Dalle Crociate alla mafia, i conflitti nella storia lungo i Fili del Tempo Leggi anche: Un incontro sul “Buio americano” inaugura la rassegna Fili del tempo a Treviglio Tutto quello che riguarda Fili del tempo ad Alzano l'incontro su... Temi più discussi: Fili del tempo, incontro con Federica Paletti; Giornata nazionale del fiocchetto lilla: in biblioteca l’incontro Fili invisibili sui disturbi alimentari; Mostra ‘Tra i fili’; Dall’alto della Torre ai piedi del Castello. Versi che seguono i fili della memoria. Fili del tempo, ad Alzano l’incontro su Le crociate tra mito e storiaContinuano gli incontri della rassegna storica Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. Giovedì 12 marzo, alle ... bergamonews.it Memoria storica e temi contemporanei: al via la rassegna Fili del tempoLa Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG), in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, presenta la seconda edizione de Fili del Tempo, rassegna culturale a carattere storico che dal 26 fe ... bergamonews.it FILI DEL TEMPO I CONFLITTI AMBIENTALI E IL VAJONT - facebook.com facebook Se si dovesse amare Dio per paura di un castigo, non sarebbe amarlo. Dio viene a rivestirci della sua compassione. Tesse la nostra vita come un bel vestito, con i fili del suo perdono. La certezza del suo perdono è una delle più generose realtà del Vangelo. ~ x.com