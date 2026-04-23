Fili del tempo a Trescore incontro sulla storia del Primo Maggio

Da bergamonews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento martedì 28 aprile: il relatore sarà Stefano Gallo, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sul Mediterraneo Martedì 28 aprile la rassegna storica Fili del Tempo, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, fa tappa per il suo ottavo appuntamento a Trescore Balneario, alle 20.30, all’Auditorium Istituto Superiore “Lorenzo Lotto” in via dell’Albarotto, 23. L’argomento della serata “Il Primo Maggio nella storia” viene affrontato da Stefano Gallo, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sul Mediterraneo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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