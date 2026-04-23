Fili del tempo a Trescore incontro sulla storia del Primo Maggio
Appuntamento martedì 28 aprile: il relatore sarà Stefano Gallo, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sul Mediterraneo Martedì 28 aprile la rassegna storica Fili del Tempo, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, fa tappa per il suo ottavo appuntamento a Trescore Balneario, alle 20.30, all’Auditorium Istituto Superiore “Lorenzo Lotto” in via dell’Albarotto, 23. L’argomento della serata “Il Primo Maggio nella storia” viene affrontato da Stefano Gallo, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sul Mediterraneo.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Temi più discussi: Il tirannicidio dall’antichità all’età contemporanea; La donna dei fili. Domenica al Teatro de La Sena di Feltre con Anna Zago; Coding a maglia, fili che uniscono generazioni; Decardinals - Fili sottili.
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Fili del tempo, a Gorlago viaggio nel tempo attraverso il tirannicidioSettimo appuntamento della rassegna storica Fili del Tempo, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Venerdì 17 aprile, alle 20. bergamonews.it
I conflitti esistenziali, col passare del tempo, si ingarbugliano come fili. Spesso anziché tentare di districarli inutilmente,si tende a tagliare i nodi difficili. #SbrogliareLaMatassa a #SalaLettura x.com
Continuano gli appuntamenti che il gruppo FILI promuove nel suo programma 2026. Il prossimo sarà dedicato alla commemorazione del CENTENARIO della nascita del grande illustratore giapponese MITSUMASA ANNO. Leggeremo le indicazioni che lo st - facebook.com facebook