A Falconara è stato inaugurato un nuovo centro aziendale dedicato a sperimentazioni agronomiche e al confronto tra produttori, ricerca e filiera agroalimentare. L’iniziativa si svolge in un ambiente all’aperto, con l’obiettivo di promuovere lo studio e lo sviluppo di pratiche agricole innovative. La struttura ospita attività legate alla sperimentazione e al dialogo tra diverse componenti del settore, favorendo l’integrazione tra teoria e pratica.

Sperimentazione agronomica e confronto tra mondo produttivo, ricerca e filiera agroalimentare. Assi portanti dell’evento " Fileni in campo 2026 ", che si è svolto ieri al Centro aziendale Fileni di Falconara, con l’obiettivo di illustrare le strategie del gruppo per rendere l’ agricoltura biologica più efficiente, tracciabile e sostenibile, grazie al supporto di ricerca universitaria e nuove tecnologie. Grande interesse per la dimostrazione della sarchiatura su sorgo biologico (con robot autonomo), le tecniche di agricoltura di precisione (come la concimazione con il drone) e le prove di consociazione colturale tra grano tenero biologico e favino biologico (modello sviluppato in sinergia con il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali Univpm).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fileni, a Falconara un centro aziendale laboratorio a cielo aperto

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