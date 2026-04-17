Il parco zoo di Falconara diventa un' aula a cielo aperto | al via il progetto con le scuole primarie

Il Parco Zoo Falconara apre le sue porte alle scuole primarie della zona, avviando un progetto che permette agli studenti di frequentare lezioni all’aperto. La collaborazione tra il parco e le scuole mira a offrire attività educative sul tema della fauna e dell’ambiente, utilizzando gli spazi all’interno del parco come ambiente di apprendimento. L’iniziativa coinvolge diverse classi e si svolge durante il periodo scolastico.

FALCONARA - Il Parco Zoo Falconara si conferma un’aula a cielo aperto e avvia una nuova collaborazione con le scuole primarie del territorio. Da quest’anno, tutte le classi terze del Comune di Falconara Marittima potranno accedere gratuitamente al parco e partecipare a un percorso didattico.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "Wetlands for life", il parco zoo di Falconara partecipa alla campagna per salvare le zone umideFenicotteri rosa, testuggini d’acqua, ibis eremita, spatola bianca e capibara, saranno ambasciatori di attività di divulgazione dedicate alla... Parco Zoo Falconara, via al 'countdown' per la riapertura di una stagione nel segno della sostenibilitàFALCONARA MARITTIMA - È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura del Parco Zoo Falconara. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Parco Zoo Falconara: biodiversità, conservazione e scoperta da oltre 50 anni; Parco Zoo Falconara, un’avventura nella natura per tutta la famiglia – regione Marche; La prevenzione si muove col camper: l'iniziativa del Rotary Falconara con gli screening gratuiti 'itineranti'; Eventi week end 11 e 12 aprile 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival. Il parco zoo nelle tesi di laureaIl Parco Zoo Falconara diventa centro di divulgazione scientifica. Due studenti dell’Università di Torino, iscritti al corso di laurea magistrale in evoluzione del comportamento animale e dell’uomo, ... ilrestodelcarlino.it Ciak, si gira al Parco Zoo Falconara: cercasi i protagonisti per un nuovo videoFamiglie, nonni, ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di diventare protagonisti di un racconto collettivo, capace di restituire l’esperienza del giardino zoologico attraverso gli occhi di chi lo ... corriereadriatico.it Ingresso gratuito per le classi terze del Comune di Falconara Marittima per osservare dal vivo quanto appreso sui libri - facebook.com facebook