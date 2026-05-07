Droni e sensori | la pineta di Lignano diventa un laboratorio segreto a cielo aperto

Da udinetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 7 maggio, la pineta di Lignano Pineta è stata interessata da un'osservazione scientifica condotta tramite droni e sensori. Un drone si è alzato in volo sopra l'area, dando inizio a un monitoraggio che coinvolge questa zona della località balneare. Questa attività mira a raccogliere dati ambientali e su eventuali variazioni del paesaggio, trasformando temporaneamente la pineta in un laboratorio a cielo aperto.

Il drone si è alzato in volo sopra la pineta di Lignano Pineta e, da oggi, giovedì 7 maggio, uno dei luoghi più iconici della località balneare entra ufficialmente sotto osservazione scientifica. Non per un’emergenza, ma per un progetto che punta a trasformare gli undici ettari di verde demaniale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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