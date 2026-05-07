Droni e sensori | la pineta di Lignano diventa un laboratorio segreto a cielo aperto

Da giovedì 7 maggio, la pineta di Lignano Pineta è stata interessata da un'osservazione scientifica condotta tramite droni e sensori. Un drone si è alzato in volo sopra l'area, dando inizio a un monitoraggio che coinvolge questa zona della località balneare. Questa attività mira a raccogliere dati ambientali e su eventuali variazioni del paesaggio, trasformando temporaneamente la pineta in un laboratorio a cielo aperto.

Il drone si è alzato in volo sopra la pineta di Lignano Pineta e, da oggi, giovedì 7 maggio, uno dei luoghi più iconici della località balneare entra ufficialmente sotto osservazione scientifica. Non per un’emergenza, ma per un progetto che punta a trasformare gli undici ettari di verde demaniale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Gli effetti sugli animali di Chernobyl, 40 anni dopo: la zona di esclusione è un laboratorio a cielo apertoDopo 40 anni dal disastro di Chernobyl la zona di esclusione è studiata da scienziati di tutto il mondo per capire come le specie viventi, animali e...

gli appuntamenti di maggio a citylife: un laboratorio culturale a cielo aperto tra natura, arte e benessereCon l’arrivo della primavera, il Parco di CityLife si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, dove natura, arte e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Droni e sensori: la spin-off Nexst dell’Università di Siena rivoluziona l’archeologia preventiva; Droni e sensori: dall'Università di Siena la società spin-off che vuole rivoluzionare l’archeologia preventiva; Droni, AI e telemetria: così cambia il settore EPC; Viticoltura resiliente, l’Università di Padova presenta il futuro in Patagonia tra droni e sensori remoti.

Droni e sensori: dall’Università di Siena la società spin-off che vuole rivoluzionare l’archeologia preventivaDroni e sensori: dall'Università di Siena arriva Nexst, la società spin-off che vuole rivoluzionare l’archeologia preventiva. intoscana.it

Qual è il sistema anti-drone ucraino Sky Map utilizzato nel Golfo?I droni unidirezionali economici e prodotti in serie hanno svolto un ruolo importante nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sin dai primi attacchi a Teheran il 28 febbraio. Poiché l’Iran utili ... oltrelalinea.news

#Ucraina Nella notte colpita con droni la città russa di Bryansk. 13 feriti, tra cui un bambino. Mosca annuncia l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla "tempestiva evacuazione" del personale e dei propri cittadini da - facebook.com facebook

"La Cina continua a rifornire le fabbriche di droni in Iran e Russia nonostante le sanzioni Usa " @MilanoFinanzaNews @FratellidItalia x.com