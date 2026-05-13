Dopo aver eliminato Jannik Sinner nel torneo a Roma, il giovane tennista italiano si prepara ora alla semifinale. È noto che il suo prossimo avversario sarà un atleta spagnolo, considerato uno dei talenti emergenti sulla terra battuta. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambi, con l’obiettivo di avanzare verso la finale. La partita si svolgerà sui campi della capitale italiana, in una fase decisiva del torneo.

?? Punti chiave Come potrà Darderi superare il talento che ha già battuto Sinner? Chi è il giovane spagnolo capace di dominare la terra rossa? Quale strategia userà l'italo-argentino per resistere alla velocità di Jodar? Cosa cambierà nella classifica ATP dopo questo scontro decisivo??? In Breve Darderi punta al 17esimo posto ATP dopo l'eliminazione di Zverev agli ottavi. Jodar ha vinto Marrakech e raggiunto la finale del Masters 1000 alla Caja Magica. Partita prevista mercoledì 13 magg .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Darderi contro Jodar: l’italo-argentino punta alla semifinale a Roma

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