Annegato nella spa oggi nuovo sopralluogo

Oggi gli investigatori hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso l’hotel di Pennabilli, a circa un mese dalla morte di un bambino di 11 anni. Il ragazzino è morto annegato nella vasca idromassaggio, rimanendo incastrato nel bocchettone. La scena del tragico incidente è stata nuovamente ispezionata dai tecnici, che hanno raccolto ulteriori elementi utili alle indagini.

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