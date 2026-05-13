Annegato nella spa oggi nuovo sopralluogo
Oggi gli investigatori hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso l’hotel di Pennabilli, a circa un mese dalla morte di un bambino di 11 anni. Il ragazzino è morto annegato nella vasca idromassaggio, rimanendo incastrato nel bocchettone. La scena del tragico incidente è stata nuovamente ispezionata dai tecnici, che hanno raccolto ulteriori elementi utili alle indagini.
A un mese dalla tragedia, gli inquirenti tornano all’hotel di Pennabilli dove ha perso la vita Matteo Brandimarti, l’undicenne rimasto incastrato nel bocchettone della vasca idromassaggio. Oggi alle 15 consulenti tecnici, carabinieri e i legali delle parti torneranno nella spa dell’albergo Duca del Montefeltro. Il sopralluogo – chiesto dall’avvocato Umberto Gramenzi, che assiste i famigliari del piccolo Matteo, e autorizzato dalla Procura – rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’ inchiesta aperta per omicidio colposo in seguito alla morte del ragazzino, originario di San Benedetto del Tronto. L’obiettivo è ricostruire nel modo più preciso possibile quanto accaduto quella mattina di Pasqua all’interno della spa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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