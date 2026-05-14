Figli malati | dal 2026 i genitori avranno 10 giorni di permesso

A partire dal 2026, i genitori di figli malati avranno diritto a dieci giorni di permesso retribuito. La misura si applica a chi lavora, ma ci sono specifiche esclusioni, tra cui alcune categorie di lavoratori. Restano da chiarire come sarà possibile suddividere i giorni nel caso in cui entrambi i genitori siano impiegati e quali norme vigano per garantire il rispetto di questa nuova opportunità. La normativa entrerà in vigore tra circa due anni, lasciando spazio a ulteriori dettagli e regolamenti.

? Domande chiave Come si gestiscono i giorni se entrambi i genitori lavorano?. Chi sono i lavoratori esclusi da questo nuovo beneficio?. Quali documenti servono per le ore dedicate alle visite mediche?. Perché l'età massima per i permessi è stata alzata a 14 anni?.? In Breve Limite età per i congedi esteso da 12 a 14 anni per i figli.. Permessi per visite mediche garantiti per 10 ore annue ai lavoratori dipendenti.. Esclusi dal beneficio per visite e cure i lavoratori autonomi e della Gestione separata.. Uso dei 10 giorni di malattia deve avvenire in modo alternativo tra i genitori..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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