Evade dal carcere di Bollate durante un permesso premio Alba Zambrano si costituisce dopo 10 giorni

Si è costituita dopo 10 giorni di fuga Alba Leonora Sevillano Zambrano, evasa da Bollate lo scorso 14 febbraio. La 42enne si è presentata nella notte a San Vittore ed è stata presa in consegna dalla polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Detenuta condannata per omicidio evade dal carcere di Bollate durante un permesso premioUna detenuta condannata per omicidio ha scavalcato le recinzioni del carcere di Bollate durante un permesso premio.

Milano, 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non rientrata in carcere Bollate dopo permesso, nel 2011 omicidio di 81enne a BonolaAlba Leonor Sevillano Zambrano, 42enne ecuadoriana, non è tornata in carcere a Bollate dopo un permesso, perché si sospetta abbia partecipato all’omicidio di un’anziana a Bonola nel 2011.

Temi più discussi: Detenuta condannata per omicidio evade dal carcere di Bollate durante un permesso premio; Detenuta (per omicidio) non rientra in carcere dopo il permesso: caccia alla donna; Detenuta Alba Leonor Sevillano Zambrano evasa dal carcere di Bollate dopo un permesso, aveva ucciso una donna; Non rientra in carcere dopo il permesso, è caccia ad Alba Zambrano: Ha strangolato un'anziana per rubarle il bancomat.

Detenuta condannata per omicidio evade dal carcere di Bollate durante un permesso premioAlba Leonor Sevillano Zambrano, detenuta ecuadoriana con fine pena nel 2032, non ha fatto ritorno in carcere dopo un'uscita ... ilfattoquotidiano.it

«Resistenza ai carabinieri»: condanna a tre anni per l’evaso dal carcere di LodiIL CASO Sentenza per l’arresto movimentato di dicembre, a inizio febbraio poi il 23enne di Sant’Angelo è fuggito dalla Cagnola ... ilcittadino.it

@tgcom24 La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso. La donna era reclusa per l’omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano. A darne notizia Matteo Savin - facebook.com facebook

Alba Leonor Sevillano Zambrano, 42 anni, era detenuta per l’omicidio di un’anziana di 81 anni uccisa nel 2011 in zona Bonola. Aveva fine pena nel 2032 e usufruiva del regime di articolo 21 #Milano #16febbraio2026 x.com