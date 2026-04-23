Un sondaggio coinvolgendo circa 3.000 genitori italiani rivela che circa il 60% di loro si sente sopraffatto dal peso del carico mentale legato alla crescita dei figli. I genitori segnalano la necessità di dedicare più tempo a se stessi e chiedono maggiori possibilità di flessibilità nel lavoro. I dati evidenziano come la gestione quotidiana della famiglia stia diventando sempre più problematica per molti.

A questo si affiancano altri due elementi chiave: la difficoltà di ritagliarsi tempo per sé stessi, segnalata dal 40,6% degli intervistati, e la complessa conciliazione tra lavoro e famiglia, citata dal 38,8%. Quasi un genitore su quattro (23,9%) denuncia inoltre una carenza di supporto da parte di servizi, familiari o rete sociale. Il campione è composto in larga maggioranza da madri (90,9%) e da genitori con un solo figlio (58,6%). Il quadro che emerge è quello di una genitorialità percepita come più difficile rispetto al passato: il 53,7% ritiene infatti che crescere un figlio oggi sia più complicato rispetto a dieci anni fa a causa di fattori difficili da controllare come l’impatto di social media e tecnologia, le pressioni sugli stili educativi e un contesto globale avvertito come instabile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Genitori, 6 su 10 afflitti dal carico mentale dovuto alla crescita dei figli. Emerge il bisogno di più tempo per sé e l'esigenza di una maggiore flessibilità lavorativa

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