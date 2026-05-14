Nella giornata odierna, la FIGC ha annunciato ufficialmente le candidature di alcuni nomi noti del calcio italiano per il ruolo di consigliere federale in vista dell’assemblea elettiva prevista il 22 giugno. Tra i candidati figurano un ex dirigente, un ex calciatore e una calciatrice attiva. La lista completa di tutti i candidati è stata resa pubblica dalla federazione in preparazione alla consultazione. La presentazione delle candidature segna un passo importante nel processo elettorale in vista delle prossime scadenze.

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© Calcionews24.com - FIGC, ufficiale la candidatura di Marotta, Chiellini e Sara Gama per il ruolo di consigliere federale: la lista

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