Giugliano capitana della Roma femminile | Sara Gama in Figc sarebbe il top

Manuela Giugliano, centrocampista della Roma femminile e protagonista di una doppietta decisiva nella conquista del terzo scudetto, ha rilasciato un'intervista a Repubblica Roma. Durante l'intervista, Giugliano ha commentato la possibilità di vedere Sara Gama in Federazione Italiana Giuoco Calcio, dichiarandola come un'opzione ideale per il ruolo. La giocatrice ha parlato anche delle sue recenti prestazioni e dell'importanza del titolo vinto con la squadra.

Manuela Giugliano, assoluta protagonista della Roma femminile, reduce da una recente doppietta decisiva che ha messo il sigillo sul terzo scudetto delle giallorosse, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, edizione Roma. Nell’occasione, la centrocampista ha espresso un’auspicio di cambiamento ai vertici della Figc, sottolineando la necessità di una maggiore partecipazione femminile nei ruoli dirigenziali del calcio italiano. La Giugliano sulla necessità di maggiore inclusione. Dopo il fallimento della Nazionale maschile, il calcio italiano sta cambiando. Sara Gama potrebbe avere un futuro da vicepresidente in Figc. “Finalmente una donna in Figc.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giugliano (capitana della Roma femminile): “Sara Gama in Figc sarebbe il top” Notizie correlate Squadra di Malagò da presidente Figc, ex capitana Juventus Sara Gama vicepresidente, Tardelli ambasciatore per gli azzurriSara Gama, classe 1989, ex calciatrice e oggi dirigente, sarà dunque la vicepresidente nella Figc di Giovanni Malagò. Leggi anche: Roma femminile, capitan Giugliano punta la vetta della classifica marcatrici