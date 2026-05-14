La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso nota la lista dei candidati per l’assemblea del 22 giugno, tra cui figura anche il nome di Giuseppe Marotta, attuale dirigente dell’Inter. La candidatura del dirigente è stata confermata ufficialmente e si aggiunge a quella di altri professionisti che prenderanno parte alla consultazione. La riunione si svolgerà tra circa un mese, con l’obiettivo di definire i nuovi membri del Consiglio Federale.

di Alberto Petrosilli Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è pronto a entrare nel nuovo assetto federale: ufficiale la sua candidatura e non solo. La FIGC ha ufficializzato le candidature in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 22 giugno, appuntamento che definirà il nuovo assetto del calcio italiano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Tra i nomi più importanti spicca quello di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, inserito tra i candidati al ruolo di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Serie A. Con lui figurano anche Giorgio Chiellini e Stefano Campoccia. La federazione ha confermato che tutti i candidati presentano i requisiti necessari previsti dallo Statuto Federale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - FIGC, Marotta tra i candidati al Consiglio Federale: ufficiale la lista per l’assemblea del 22 giugno

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