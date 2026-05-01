Nella corsa alla Figc, Giovanni Malagò ha ricevuto il supporto di due gruppi rappresentativi del calcio italiano. Il sindacato dei calciatori e l'associazione degli allenatori si sono espressi chiaramente a favore della sua candidatura, rappresentando insieme circa il 30% dei voti disponibili. Questa adesione rafforza la sua posizione in vista delle prossime decisioni elettorali.

Giovanni Malagò ha incassato ieri il sostegno di altre due componenti del calcio italiano. Per la sua candidatura si sono espressi con convinzione il sindacato dei calciatori e l'asso-allenatori che insieme fanno il 30% dei voti disponibili. Questo passaggio può essere considerato decisivo perché offre all'ex presidente del Coni una base elettorale significativa. Per superare la barriera del 50% serviranno le adesioni di serie B e Lega pro che incontreranno i due concorrenti nella prossima settimana. «Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori e li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corsa alla Figc, calciatori e allenatori sono con Malagò

Notizie correlate

Figc: calciatori e allenatori appoggiano la candidatura di MalagòAGI - Calciatori e allenatori di calcio hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è...

Nazionale, Malagò: “Io in Figc? Sto riflettendo, ieri visto calciatori e allenatori”“Io candidato alla Figc? Non si può dire assolutamente, è ovvio che uno riflette come sto facendo in questi giorni.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elezioni Figc, a Malagò il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori; Corsa alla Figc, calciatori e allenatori sono con Malagò; Elezioni Figc, la svolta decisiva: calciatori e tecnici scelgono il candidato; Figc, Giovanni Malagò si avvicina alla presidenza: l'appoggio dei calciatori e degli allenatori.

Corsa alla Figc, calciatori e allenatori sono con MalagòL'ex n.1 Coni: Fiducia che mi responsabilizza, scioglierò la riserva dopo i vertici con B e C ... ilgiornale.it

Elezioni Figc, a Malagò il sostegno delle Associazioni Calciatori e Allenatori. Le newsA poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e al ... sport.sky.it

Spazio Napoli. . "STIAMO SCRIVENDO LA STORIA": l'altro Napoli in corsa Champions contro... LA JUVENTUS Questo e tanto altro quanto raccontato questa mattina da Michela Giordano e Melissa Bellucci al Comicon di Napoli, che nella prima giornata d - facebook.com facebook

Ecco perché Malagò è in vantaggio nella corsa alla Federcalcio x.com