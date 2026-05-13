Le candidature di Malagò e Abete sono state depositate per le prossime elezioni della FIGC. Le candidature sono ora ufficiali e si attende il 22 giugno, data prevista per le votazioni. Non sono state ancora annunciate eventuali altre candidature o dettagli sul processo elettorale. La scelta del nuovo presidente sarà stabilita in quella data, senza ulteriori step previsti prima.

di Francesco Spagnolo Elezioni FIGC, Malagò e Abete hanno depositato la propria candidatura. Ora si attende il 22 giugno per capire chi potrà vincere. Le ultime. Il panorama del calcio italiano si appresta a vivere uno snodo cruciale per il proprio futuro istituzionale. Con la chiusura ufficiale dei termini, la corsa per le prossime elezioni FIGC è ufficialmente entrata nel vivo, delineando una sfida a due tra figure di altissimo profilo sportivo e politico. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la mattinata odierna, ultimo giorno disponibile per le procedure burocratiche, sono state infatti depositate formalmente le candidature alla presidenza federale di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elezioni FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Ora si attende solo il 22 giugno. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Elezioni il 22 giugno

Leggi anche: Figc, presentate candidature ufficiali di Malagò e Abete in vista delle elezioni del 22 giugno, il primo: “Sono uomo di parola”

Argomenti più discussi: Malagò: Mi candido alla presidenza della Figc. Anche Abete ufficiale. Depositate le candidature; Elezioni FIGC: Malagò in vantaggio su Abete, oggi l'incontro decisivo con la Lega Pro. Svelati i prossimi passi.

Figc: presentate le candidature di Abete e Malagò: le elezioni in prossimo 22 giugnoGiovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera all'ANSA, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre ... ilmattino.it

Elezioni FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Elezioni il 22 giugnoAssieme al mandato della maggioranza di una delle componenti, la Lega Serie A per Malagò e la LND di cui è presidente per Abete, i candidati hanno consegnato i rispettivi programmi ... gazzetta.it