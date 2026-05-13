Due candidati hanno ufficialmente presentato le proprie candidature per la presidenza della Federcalcio. La competizione per la guida dell'organismo sportivo si apre con la presentazione delle candidature da parte di due figure già coinvolte nel settore. La procedura per la selezione prosegue con le eventuali verifiche e gli incontri pubblici previsti dal regolamento. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Malagò e Abete hanno presentato ufficialmente le proprie candidature: al via la corsa alla presidenza FIGC

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