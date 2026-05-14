Nel 1989, il nome di Rodolfo Fiesoli compariva in una lista di “supersospettati” nell’ambito delle indagini sul cosiddetto mostro di Firenze. Fiesoli era noto come il leader della comunità del Forteto, un istituto frequentato da minori affidati dal tribunale dei minori, dove successivamente sono stati accertati abusi. La sua presenza tra i sospettati si inserisce in un quadro di indagini complesse legate a fatti criminali di rilevante interesse giudiziario.

FIRENZE Il nome di Rodolfo Fiesoli, il “profeta“ della comunità del Forteto dove si sono perpetrati abusi in danno di minori lì collocati dal tribunale dei minori, era in una lista di “supersospettati“ nell’ambito delle indagini sul mostro di Firenze. L’elenco, contenente 82 nomi, datato giugno 1989, firmato dall’allora capo della squadra mobile della questura, Sandro Federico, era indirizzato a ben tre magistrati, i pm Piero Luigi Vigna e Paolo Canessa, nonché al giudice istruttore Mario Rotella (in quel momento assegnatario dell’inchiesta sulla cosiddetta ’pista sarda’). Nella lista compare anche Pietro Pacciani (che l’anno successivo sarà...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesoli e i delitti del mostro. Il suo nome era nell’elenco dei super sospettati del 1989

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