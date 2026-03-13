Bruno Contrada morto a Palermo il suo nome era appena riemerso nell' indagine sull' omicidio Mattarella

È morto a Palermo a 94 anni Bruno Contrada, noto ex poliziotto coinvolto in un procedimento giudiziario per concorso esterno in mafia, condannato a dieci anni di carcere. Il suo nome era stato recentemente richiamato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un politico italiano. La sua carriera si era intrecciata con importanti vicende giudiziarie, che ora si concludono con questa scomparsa.

È morto all’età di 94 anni Bruno Contrada, il super poliziotto ex numero tre dei servizi segreti italiani del Sisde. Attivo negli anni più violenti delle guerre di mafia a Palermo, il nome dell’ex dirigente generale della polizia era di recente riemerso in relazione alle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica. Contrada fu condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e ne scontò otto prima della revoca stabilita in seguito a una sentenza della Corte europea dei diritti umani. I funerali si celebreranno sabato nella sua Palermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

