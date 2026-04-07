Rafael Jodar entra nell’elenco esclusivo dei vincitori del titolo ATP accanto a Carlos Alcaraz

Rafael Jodar ha vinto il suo primo titolo ATP, sconfiggendo Trungelliti in finale. Con questa vittoria, si unisce a Carlos Alcaraz nell’elenco dei giocatori che hanno conquistato un trofeo di questa categoria. La partita si è svolta su un campo in cemento, e la vittoria ha rappresentato un momento importante per il giovane tennista. La competizione ha visto anche la partecipazione di altri qualificati di rilievo.

"> Jodar trionfa su Trungelliti e conquista il primo titolo ATP. Rafael Jodar ha conquistato il suo primo titolo ATP domenica scorsa, battendo Marco Trungelliti con un convincente 6-3, 6-2 nella finale del Marrakech Open. Questo successo rappresenta un importante traguardo per il giovane talento spagnolo, che ha impressionato sin dal suo esordio stagionale, cedendo solo un set lungo tutto il torneo. Nonostante la stagione in corso riservi buone notizie per Trungelliti, che grazie a questa prestazione sta progredendo nelle classifiche e si avvicina alla top 100 mondiale per la prima volta in carriera, è Jodar ad aver dimostrato una padronanza impressionante durante tutto il match. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rafael Jodar entra nell’elenco esclusivo dei vincitori del titolo ATP, accanto a Carlos Alcaraz. ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech. Rafael Nadal rassicura sui timori per Carlos Alcaraz dopo l’uscita dal Miami Open.Rafael Nadal rassicura sui timori per Carlos Alcaraz dopo l’uscita dal Miami Open. Temi più discussi: Lo studente Jodar nei 100, un Rafa che ama il cemento; Jodar conqusita il 1° titolo Atp: Trungelliti ko; Rafael Jodar e Martin Landaluce: i giovani prospetti della Spagna sono (per ora) migliori di quelli dell’Italia; Live Rafael Jódar - Yannick Hanfmann - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/03/2026. Jodar vince l'Atp Marrakech: Trungelliti si ferma in finale. HIGHLIGHTSRafael Jodar diventa il primo teenager a vincere un titolo Atp nel 2026. Il 19enne spagnolo ha trionfato all'Atp 250 di Marrakech, battendo in finale l’argentino Marco Trungelliti con un netto 6-3, 6- ... sport.sky.it Rafael Jodar e Martin Landaluce: i giovani prospetti della Spagna sono (per ora) migliori di quelli dell’ItaliaNon è tutto oro quello che luccica. Il tennis italiano ha recentemente celebrato un traguardo di grande rilievo: quattro giocatori nati negli anni 2000 in ... oasport.it Analisi fattuale: Rafael Jodar e Martin Landaluce più vanti e più pronti per ora dei giovani italiani. La narrativa di un Spagna solo con Alcaraz smentita dai fatti e Bel Paese che, ora come ora, non ha i medesimi ricambi. Non è tutto oro quello che luccica - facebook.com facebook Rafael Jodar e Martin Landaluce: i giovani prospetti della Spagna sono (per ora) migliori di quelli dell’Italia - x.com