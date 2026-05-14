Fibrosi cistica | nuovi spazi e percorsi separati al Policlinico di Milano

Al Policlinico di Milano sono stati creati spazi e percorsi dedicati alla gestione della fibrosi cistica. In Italia, circa 6 mila persone sono affette da questa malattia, di cui il 20% risiede in Lombardia. Questo comporta che oltre 1.200 pazienti si trovano in questa regione, e le strutture sanitarie stanno aggiornando le modalità di assistenza per rispondere alle esigenze specifiche. La creazione di percorsi separati mira a migliorare l’accoglienza e la cura di coloro che convivono con questa condizione.

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Sono circa 6 mila le persone affette da fibrosi cistica in Italia e il 20% vive in Lombardia. Significa che oltre 1.200 pazienti vengono seguiti nei tre principali hub regionali dedicati alla diagnosi e alla cura della malattia: il Policlinico di Milano, gli Spedali Civili di Brescia e l’Ospedale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valtecne sostiene la ricerca sulla fibrosi cisticaValtecne - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - sostiene la... Leggi anche: Fibrosi cistica, mano tesa ai malati. Sabato il concerto di beneficenza Fibrosi cistica, Baffi (FDI): Ricerca, innovazione e rete sanitaria fondamentali per garantire qualità di vita ai pazientiCon il 20% dei pazienti italiani in Lombardia, LIFC investe 5,3 milioni di euro in un decennio per potenziare assistenza, telemedicina e il nuovo Centro per la Tosse cronica ... affaritaliani.it Fibrosi cistica, alla Milano Marathon la doppia sfida dei pazienti-atleti Alessandro Gattafoni e Lucia DimolaIl respiro è una cosa che diamo per scontata, accompagna ogni istante della nostra vita. E quando manca ci rendiamo conto della sua importanza. Lo sanno bene i malati di fibrosi cistica, che perdono ... corriere.it