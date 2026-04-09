Valtecne sostiene la ricerca sulla fibrosi cistica

Valtecne, azienda specializzata in meccanica di precisione per dispositivi medicali e industriali, ha avviato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono. La società partecipa inoltre a un evento che si svolge a Milano, con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. Questa iniziativa è rivolta alla Fondazione dedicata allo studio di questa malattia.

Valtecne - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - sostiene la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, grazie ad una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono e partecipando alla Milano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Silvia Pozzebon: 48 anni, fibrosi cistica e un sorriso indomitoIl sorriso di Silvia Pozzebon, originaria di Sala d’Istrana e residente tra Preganziol e Dosson di Casier, si è spento il 4 marzo a soli 48 anni,... Un Fibroscan di ultima generazione dalla Lega Fibrosi cistica RomagnaGrazie alla consueta generosità della Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna, che sostiene da anni il Centro regionale Fibrosi Cistica dell’Ausl...