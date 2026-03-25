fibrosi cistica mano tesa ai malati sabato il concerto di beneficenza

Sabato sera alle 21 all’Auditorium San Domenico si terrà un concerto di beneficenza intitolato

Tributo a Giorgio Gaber per sostenere le persone malate di fibrosi cistica. Si intitolata "Io G.G. sono nato e vivo a Milano." il concerto a cura dei Filarmonici di Belfiore, diretto da Marco Pontini e previsto sabato alle 21 all’Auditorium San Domenico. Un tributo a Giorgio Gaber, nato con l’obiettivo di sostenere la Lega italiana Fibrosi Cistica: l’intero incasso della serata sarà infatti devoluto a favore dell’associazione. Promosso e organizzato dal Rotary Club di Foligno, orgoglioso di ospitare l’evento nella propria città, e dal Rotary Club di Civitanova Marche, partner fondamentale dell’iniziativa, l’evento è stato presentato ufficialmente ieri nella sede del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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